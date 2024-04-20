Боксеры из Азербайджана громят своих соперников

В столице Сербии Белграде продолжается чемпионат Европы по боксу. В третий день соревнований два боксера сборной Азербайджана вышли в следующий этап.

Амин Мамедзаде (54 кг) в 1/8 финала встретился с Псаррасом Аристотелисом (Греция). Бой прошел с преимуществом азербайджанского боксера. А.Мамедзаде, лидировавший все три раунда, победил своего соперника со счетом 5:0 (30:25, 30:27, 30:27, 30:25, 30:27). В своем следующем поединке 24 апреля он встретится с французом Билалом Беннамой.

Альфонсо Домингес (92 кг) также вышел в 1/4 финала чемпионата. В своем первом поединке он одержал победу со счетом 4:3 над бронзовым призером чемпионата мира бельгийцем Виктором Шелстратом. В следующей встрече, которая состоится 22 апреля, Домингес померится силами с Яном Заком из Израиля.

Ранее в следующий этап вышел и Малик Гасанов (63,5 кг).