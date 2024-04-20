Байден может лишиться поддержки мусульман США

Некоторые активисты и лидеры видных мусульманских организаций США не поддержат президента Джо Байдена на предстоящих президентских выборах после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об оказании военной помощи Израилю. Такой прогноз дала телекомпания NBC.

Многие американцы-мусульмане были недовольны администрацией Байдена из-за поддержки действий Израиля в секторе Газа, отмечает NBC. Теперь же они называют «точкой невозврата» и «абсолютной катастрофой» возможное подписание Байденом пакета помощи Израилю, который проходит через Конгресс.

Если Байден подпишет пакет законопроектов, включающий помощь Израилю, «это бессердечное решение может стать точкой невозврата для отношений Белого дома с американской мусульманской общиной и другими американцами, выступающими против геноцида в Газе», говорится в заявлении директора по связям с правительством Совета по американо-исламским отношениям Роберта Маккоу.

NBC считает, что такая ситуация может сыграть ключевую роль на президентских выборах в тех колеблющихся штатах, где Байден победил с небольшим перевесом в 2020 году. Речь в первую очередь идет о штатах Аризона, Джорджия, Мичиган.