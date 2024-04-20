ATACMS готовы к отправке в Украину

Глава комитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер допустил, что Украина может получить новую партию вооружения в соответствии с принятым накануне Палатой представителей законопроектом уже на следующей неделе.

«Нам сообщили, как только президент США Джо Байден подпишет законопроект, убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели», — сообщил сенатор в эфире телеканала CBS.

По его словам, в пакет помощи войдут дальнобойные вооружения, в том числе ракеты ATACMS, это прописано в законопроекте.

Накануне контролируемая республиканским большинством Палата представителей США приняла комплексный законопроект, в который входят передача Украине замороженных активов России, а также предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Согласно законопроекту, на военные нужды Украины уйдет $61 млрд.