Седьмой день протестов в Тбилиси
В Тбилиси у здания парламента Грузии на проспекте Руставели собрались граждане, которые уже седьмой день протестуют против закона об «иноагентах», передает «Эхо Кавказа».
Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» уже прошел первое чтение - его поддержали 83 депутата.
Митингующие - в основном представители молодежи - от здания парламента направятся к территории Верховного суда Грузии. С 22 апреля протест продолжится в разных университетах грузинской столицы.
Митинги «Нет российскому закону!» против инициированного «Грузинской мечтой» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» начались с 15 апреля. В этот день парламентский комитет по правовым вопросам приступил к обсуждению законопроекта. Документ предусматривает прохождение регистрации для НПО и СМИ, которые получают более 20% дохода от иностранного государства. Они будут признаны «иноагентами» и будут использовать специальные «метки» - надпись о том, что их деятельность финансируется зарубежными институтами. 17 апреля законопроект был поддержан 83 депутатами в первом чтении на фоне протестов и критики.