Леонид Швец, автор haqqin.az 21 апреля 2024, 22:02

Наверное, за пределами Украины, да что там Украины: за пределами Киева мало кто знает, что в украинской столице есть улица, названная в честь американского сенатора Джона Маккейна. Выдающийся деятель Республиканской партии, дважды боровшийся за пост президента, он последовательно поддерживал Украину и настаивал на ее всесторонней поддержке со стороны США. После смерти сенатора в 2018 году память о нем была увековечена в Киеве. Спикер нижней палаты Конгресса Майкл Джонсон еще достаточно молодой политик, лет тридцать карьеры у него впереди, но можно с уверенностью сказать, что в Украине его именем улицы называть никогда не станут. Пауза в поставках военной помощи, организованная с его деятельным участием, вернее, неучастием, стоила жизней многим украинцам. Да, Джонсон затем поспособствовал и тому, чтобы процесс поддержки был разблокирован, но убитых уже не вернешь.

Возобновление помощи не означает, что все продолжится с той точки, на которой все остановилось. Недостаток снарядов и вооружения привел к утрате позиций, которые придется отвоевывать с новыми потерями назад. Дефицит противоракет не позволил предотвратить разрушения в городах и уничтожение инфраструктурных объектов. Наглядный пример привел Владимир Зеленский: из одиннадцати ракет, выпущенных 11 апреля по Трипольской ТЭС, которая снабжала электроэнергией три области Украины, семь удалось сбить, а затем у сил ПВО закончились боеприпасы. Четыре ракеты, не встретившие противодействия, полностью разрушили важнейший объект, электростанция не подлежит восстановлению. Идиотизм ситуации заключается в том, что американцы наверняка примут самое деятельное участие в отстраивании разрушенной экономики Украины, и на это уйдут огромные деньги, не сравнимые по цене с боеприпасами, которые вовремя не были поставлены украинским защитникам. И в американском обществе, как показывают социологические замеры, и в Конгрессе существует устойчивое большинство, выступающее за помощь Украине, поэтому объяснить многомесячную задержку с прохождением важного законопроекта нельзя назвать иначе, чем мелкими на фоне вопросов жизни и смерти предвыборными играми.

Принесут ли они результат инициаторам этих игр, мы узнаем в ноябре, но не исключено, что планы не одобрять военные поставки до выборов и смены президента пришлось откорректировать, поскольку опросы стали фиксировать заметное неудовольствие избирателей недостаточным уровнем поддержки Украины: с октября по апрель количество опрошенных американцев с такой позицией выросло с 26% до 36%. В избирательной кампании, где все решить могут два-три десятка тысяч голосов, с такими тенденциями приходится считаться. Некоторые наблюдатели считают, что процесс принятия законопроекта ускорился после того, как Следственный комитет РФ по обращению группы депутатов Госдумы после теракта в «Крокус Сити Холле» возбудил уголовное дело о финансировании терроризма высшими должностными лицами США и стран НАТО. Свою роль наверняка сыграл массированный ракетно-дроновый удар Ирана по Израилю 14 апреля: параллели с украинской ситуацией и тесное военно-техническое сотрудничество Тегерана с Москвой очевидны. Скорее всего, как это обычно бывает, сработал весь комплекс факторов, в том числе многочисленные обращения международных лидеров к Конгрессу и лично к лидерам республиканцев. Когда премьер-министр Японии, выступая перед американскими законодателями, упрекает их в нерешительности и обещает им помочь нерешительность преодолеть, это должно производить глубокое впечатление на политиков ведущей державы планеты. При том, что Украина и ее сторонники с облегчением переводят дыхание, до выравнивания положения на фронте еще далеко. Да, Россия не смогла в полной мере воспользоваться дефицитом боеприпасов у ВСУ, хотя старалась максимально использовать это окно возможностей. Все достижения за полгода беспрерывных атак с огромными потерями живой силы и техники привели лишь к тому, что удалось несколько отодвинуть украинские позиции на запад.