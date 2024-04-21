Зеленский рассказал о планах России

Россия хочет к Дню Победы захватить Часов Яр в Донецкой области. Если украинские войска выстоят, то планы России начать контрнаступление в июне будут разбиты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для NBC News.

«Россия хочет до 1 июня мобилизовать 300 тысяч бойцов. Мы к этому готовимся. До 9 мая Россия рассчитывает на востоке Украины занять Часов Яр... Я рассчитываю, что мы выстоим, что поступит оружие вовремя, и мы сможем отбить врага, а потом разбить планы РФ по поводу полномасштабных контрнаступательных действий в июне», - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, сегодня украинским бойцам, которые держат оборону на том направлении, не хватает нужного вооружения. Потому он рассчитывает на помощь от США. «Я недавно был в регионе, говорил с бойцами. Бойцам не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, корректирующими артиллерийский огонь России, а также не хватает артиллерийских снарядов», - заявил Зеленский.

Разведка Британии ранее сообщала, что российская армия во время боев за Часов Яр использует против украинских военных такую же тактику, как и в Авдеевке. То есть уничтожает бомбами и артиллерией застройку города.