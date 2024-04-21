Россияне могут перебросить выведенные из Карабахского региона Азербайджана войска в Украину. Так считает военный аналитик немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.

Миротворческие силы, которые находились в Карабахе с осени 2020 года, РФ начала выводить на этой неделе. Контингент насчитывал около 2 000 солдат. Вместе с тяжелой техникой их вывозят из Азербайджана по железной дороге через границу в Дагестан.

По словам Рёпке, есть «некоторые опасения», что этот контингент, включая десятки довольно новых БТР-82А, отправится в Украину.