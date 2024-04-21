Эльнур Мамедов, отдел экономики 21 апреля 2024, 22:44

Инфляция в Турции вызывает множество нареканий в адрес правительства и Центробанка страны. По итогам марта 2024 года, как свидетельствует турецкий Институт статистики (TUIK), годовая инфляция ускорилась с 67,07 процента в феврале до 68,5 процента в марте. И хотя Центробанк планирует в 2024 году пик инфляции на уровне 73-75 процентов, независимые эксперты группы ENAG прогнозируют почти в два раза большую цифру - 124,63 процента.

На столь мрачном фоне весьма оптимистично выглядит прогноз Альфреда Каммера, директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ), считающего, что новая политика Турции помогает ей снизить свою финансово-кредитную уязвимость. По его словам, введение Турцией с середины 2023 года более жесткой денежно-кредитной политики, а также более плотное увязывание бюджетной сферы с бюджетной консолидацией дают МВФ основания говорить об определенных достижениях Центробанка Турции. И дело не только в дефляции, для полной реализации которой потребуется больше времени. Каммер подчеркнул, что МВФ полностью поддерживает действующую программу реформ, проводимых Анкарой. На фоне ожесточенной критики финансовых институций Турции свидетельство высокопоставленного чиновника МВФ дает основания утверждать, что вследствие новой политики Анкары финансово-кредитная зависимость Турции имеет тенденцию к ослаблению. Мехмет Шимшек, турецкий министр казначейства и финансов, сказал, что проводимые реформы входят в долгосрочную программу, которую будет выполнять Центробанк. Ожидается, что эта реформа приведет со временем к непосредственному снижению инфляции, а также создаст необходимый инвестиционный климат, чтобы изменить и сбалансировать модель экономического роста Турецкой Республики.

Словом, остается лишь позавидовать оптимизму турецких властей. В этой связи нелишне напомнить, что Мехмет Шимшек еще в декабре прошлого года утверждал, что к концу 2024 года инфляция снизится почти в два раза - до 34 процентов, а в 2025-м и к концу 2026 годов обещал сократить ее до однозначных показателей. Для чего, собственно, Турция и перешла к рационализации в монетарной политике. В результате власти Турции ищут способы сделать государственные расходы более рациональными и направить их в более эффективное русло. То есть экономия в государственном секторе сводится не просто к сокращению трат и устранению ненужных расходов, а предполагает перенаправление материальных ресурсов в правильные области. Помимо этого, в июле прошлого года правительство предприняло ряд непопулярных шагов по оптимизации госбюджета. В их числе повышение налогов на добавленную стоимость и акцизов на топливо. Что, в принципе, и способствует реальному росту инфляции. Но, по словам Шимшека, подобные налоговые повышения повторяться впредь не будут, что в скором времени приведет к снижению роста инфляции. А сам по себе факт ее обуздания усилит приток ресурсов в страну и позиции фондовой биржи, в результате чего инвесторы смогут получить более легкий доступ к финансовым ресурсам.

К сожалению, действительность оказалась хуже прогнозов. В ежемесячном анкетировании, которое периодически проводит Центробанк, участники рынка высказали отличное от прогнозов властей ожидания и считают, что до конца 2024 года инфляция в Турции может составить 44,19 процента. То есть на 10 процентов хуже прогноза. А в свою очередь, обменный курс национальной валюты упадет до 40,53 лиры за доллар. Если же к концу календарного года инфляция, по расчетам участников рынка, составит в среднем 44,19 процента, то в перспективе двенадцати месяцев она приблизится к 36,7 процента, то есть к официальным прогнозам. А спустя два года (начиная с марта 2024-го) рост цен может составить 22,67 процента. При этом более половины участников опроса согласны, что в годовой перспективе инфляция будет находиться в пределах 34-39 процентов. Куда хуже отношение участников рынка к перспективам национальной валюты. К концу 2024 года курс турецкой лиры к доллару, как они ожидают, составит 40,53. Для сравнения отметим, что сегодня доллар в Турции приблизился к порогу 32,5 лиры. В перспективе 12 месяцев участники опроса также не ожидают укрепления нацвалюты и считают, что к марту 2025 года за доллар будут давать 42,79 лиры. Динамика изменений ключевой ставки, как свидетельствует опрос, не должна в обозримом будущем ощутимо усилиться. Только к концу года участники не исключают снижение ставки до 40 процентов. В перспективе же 24 месяцев участники опроса прогнозируют ключевую ставку на уровне 24-25 процентов. Правда, в целом в экономике Турции ожидается подъем. Так, на конец года прогнозируется рост ВВП до 3,3, а в 2025 году – до 3,8 процента. Следует понимать, что обуздание высокой инфляции – задача чрезвычайно сложная. Вот и в Турции, несмотря на все принимаемые меры, цены продолжают расти.