Генштаб Израиля одобрил план продолжения войны

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий на южном направлении, сообщила армейская пресс-служба.

Халеви провел в штабе Южного командования совещание, посвященное «оценке ситуации и утверждению планов продолжения войны». В нем принял участие начальник Южного командования генерал-майор Ярон Финкельман и другие офицеры командного состава, проинформировали в пресс-службе.

Других подробностей по итогам этого совещания не приведено.