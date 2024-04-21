Генштаб Израиля одобрил план продолжения войны
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий на южном направлении, сообщила армейская пресс-служба.
Халеви провел в штабе Южного командования совещание, посвященное «оценке ситуации и утверждению планов продолжения войны». В нем принял участие начальник Южного командования генерал-майор Ярон Финкельман и другие офицеры командного состава, проинформировали в пресс-службе.
Других подробностей по итогам этого совещания не приведено.
Ранее сегодня премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пригрозил ХАМАС «болезненными и мощными ударами», которые будут нанесены «в скором времени». Он также отметил, что группировка продолжает оказывать давление на израильские власти и выдвигать новые требования для освобождения заложников, захваченных на территории еврейского государства: «В ближайшие дни мы увеличим военное и политическое давление на ХАМАС, поскольку это единственный путь для освобождения наших заложников и достижения нашей победы».