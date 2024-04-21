«Вагнеровец» вернулся с войны в Украине и расчленил женщину

В Ленинградской области РФ вернувшийся с войны в Украине наемник ЧВК «Вагнер» расчленил 47-летнюю женщину, а останки спрятал в два чемодана. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным изданий, в полицию обратилась 20-летняя дочь пропавшей 47-летней жительницы поселка Никольское Ленинградской области. Сотрудники уголовного розыска в ночь на 21 апреля пришли в квартиру знакомого женщины, 42-летнего Алексея Серова, где обнаружили чемодан с останками. Второй чемодан мужчина выбросил в окно во время обыска.

По данным СМИ, преступник приехал на заработки в Ленинградскую область после возвращения с войны в Украине летом 2023 года. До вступления в ЧВК «Вагнер» мужчина с 2018 года отбывал 12-летний срок за убийство в колонии в Удмуртии. После переезда в Ленинградскую область Серов съехался с женщиной - сестрой-близнецом убитой. Сообщается, что причиной убийства стал конфликт сожительницы подозреваемого со своей сестрой-близнецом из-за квартиры.