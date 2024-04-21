Экс-президент США Дональд Трамп постепенно теряет влияние в Республиканской партии, ярким свидетельством этого стало принятие пакета помощи для Украины в Палате представителей Конгресса. Это также указывает на возможность поражения Трампа на президентских выборах в ноябре этого года. Об этом говорится в статье, опубликованной в американском журнале The Atlantic.

Издание отмечает, что Трамп безоговорочно доминировал в Республиканской партии в течение 9 лет, хотя его взгляды и риторика часто противоречили основам политической платформы партии. Это, в частности, касалось непонятной для остальных республиканцев любви Трампа к России.

Трампу удалось ввести в партии принцип: если хочешь иметь его лояльность, стань врагом для Украины. Именно этим объясняется то, что традиционно лояльные к Украине республиканцы долгое время блокировали новую помощь Киеву - в угоду Трампу, пишет автор статьи.

Однако не только позиция Трампа по Украине раздражала многих республиканцев. В начале этого года Трамп сорвал двухпартийное соглашение по усилению границы с Мексикой. Соглашение это нравилось многим республиканцам. «Через три месяца партия Трампа в Конгрессе восстала против него, и не из-за личного возмездия какому-то чудаку, лояльному Трампу, а из-за одного из самых дорогих вопросов Трампа - его приверженности России против Украины», - пишет The Atlantic.

При этом голосование по оружию для Украины - лишь одно из проявлений большого процесса: Трамп постепенно теряет лояльность своих партийцев и электората. Например, на внутрипартийных выборах кандидата в президенты, где все конкуренты Трампа уже сняли свои кандидатуры, часть избирателей все равно голосовала за снятые кандидатуры, лишь бы не за Трампа.

Также Трамп теряет благосклонность спонсоров - людей, которые добровольно жертвуют деньги на финансирование предвыборной кампании симпатичного им кандидата. Сейчас предвыборный штаб Байдена имеет вдвое больше денег, чем штаб Трампа, который еще недавно считался почти гарантированным победителем на осенних выборах.

Одновременно «тают» и проблемы Америки, на которых Трамп планировал обойти Байдена в ноябре: инфляция спадает, преступность уменьшилась, миграционный вопрос дискредитировал сам Трамп, заблокировав соглашение, которое должно было решить его. И это все на фоне новых судебных процессов над Трампом.

«Каждое из этих предупреждений и неприятностей выбило Трампа из колеи. Он сдулся до такой степени, что больше не мог препятствовать оказанию помощи Украине в Конгрессе. Украина победила, Трамп проиграл», - резюмирует The Atlantic.