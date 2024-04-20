Иранские прокси ударили по американцам

Вооруженные отряды, входящие в проиранское движение «Исламское сопротивление Ирака», обстреляли ракетами военный аэродром в Харраб-эль-Джейре, которым пользуются американские силы, размещенные на базах в Сирии.

По данным новостного портала Shafaq News, удар был нанесен с территории Ирака из района Хамад-Ага к северо-западу от города Мосул (400 км от Багдада). По его информации, на территории аэродрома раздалось несколько сильных взрывов, в небо поднялся густой столб дыма.

Ранее этот военный объект атаковал беспилотник-камикадзе, о последствиях нападения сведений не приводится.