Зеленский предположил, что будет в случае поражения Украины

В случае поражения Украины президент РФ Владимир Путин «вторгнется» в страны Балтии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

«Если Украина не выстоит, то Путин точно вторгнется в Балтийские государства. Почему? Не потому, что есть какая-то идея или стратегия. Путин хочет вернуть влияние Советского Союза», - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что российский лидер не скрывает намерений вернуть силой все страны, которые ранее были в составе СССР: «В НАТО они или не в НАТО - его это не интересует. Он не боится стран НАТО. После Балтийских государств под ударом будут и Польша, и часть Германии».