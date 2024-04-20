«Хезболла» заявила, что сбила израильский Hermes

Боевики «Хезболлы» утверждают, что сбили в небе над югом Ливана беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля.

«Бойцы сил сопротивления поразили ракетой класса «земля – воздух» израильский беспилотник Hermes 450 над южным районом Эль-Айшия», - цитирует телеканал Al Mayadeen текст заявления «Хезболлы».

Hermes 450 является многоцелевым разведывательным летательным аппаратом. Боевики уверяют, что с начала военной эскалации на ливано-израильской границе в октябре 2023 года смогли третий раз сбить израильский беспилотник противника – в феврале и в начале апреля.