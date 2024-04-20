В Армении задержаны члены группировки «Боевое братство»
Полиция Армении задержала членов военизированной группировки «Боевое братство», сообщили армянские СМИ.
Согласно сообщению, Масиса Широяна, Армана Петросяна, Гора Асатряна, Генрика Мкртчяна, Арамаиса Агабекяна подвергли приводу в отдел полиции города Ноемберян (недалеко от границы с Азербайджаном - ред.).
Ранее группировка сообщила об участии своих представителей в акциях в Тавушской области.
В марте полиция Армении уже задерживала по подозрению в незаконном хранении, ношении оружия и боеприпасов несколько десятков членов группировки.