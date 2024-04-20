У Трампа не хватает денег на адвокатов

Экс-президент США Дональд Трамп в марте потратил $4,9 млн на судебные издержки, и теперь ему может не хватать денег на оплату услуг адвокатов, пишет Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность предвыборной кампании Трампа.

Согласно сообщению, на счетах, которые бывший американский лидер использует для оплаты услуг адвокатов, остается $6,8 млн. Это может вынудить Трампа искать новые источники финансирования. Пока что он оплачивает юридические услуги благодаря комитету политических действий Save America, который может принимать пожертвования от доноров. С января 2023 года Save America потратил более $62 млн на судебные издержки.

Национальный комитет Республиканской партии отказался оплачивать судебные расходы Трампа, замечает издание. Экс-глава США может попытаться собрать больше денег со своих доноров или задействовать собственное состояние, добавляет Bloomberg.

Трамп является фигурантом сразу нескольких дел, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов и подлоге финансовых документов. В январе этого года суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт, согласно которому Трамп должен выплатить $83,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей его в домогательствах и клевете. В феврале суд признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $454 млн с учетом процентов.