Налет «шахедов» на Одессу обновлено 02:55
Налет запущенных российской армией нескольких беспилотников-камикадзе на Одесскую область, по предварительной информации, отбит.
Украинские мониторинговые каналы пишут, что на данный момент «шахедов» в воздухе не наблюдается. Ни сообщений о попаданиях, ни какой-либо информации о последствиях налета пока нет.
Тем временем воздушная тревога объявлена в восточных областях Украины: Воздушные силы предупреждают об опасности ударов баллистическими ракетами.
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Ночью 22 апреля Воздушные силы Украины сообщили, что несколько групп «шахедов» движутся в направлении Николаевской области и поселка Затока Одесской области.
«Несколько групп ударных вражеских БпЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области и Затоки Одесской области», - говорится в сообщении.