Налет запущенных российской армией нескольких беспилотников-камикадзе на Одесскую область, по предварительной информации, отбит.

Украинские мониторинговые каналы пишут, что на данный момент «шахедов» в воздухе не наблюдается. Ни сообщений о попаданиях, ни какой-либо информации о последствиях налета пока нет.

Тем временем воздушная тревога объявлена в восточных областях Украины: Воздушные силы предупреждают об опасности ударов баллистическими ракетами.