Зарезала соседа-наркомана по пьяни

Как сообщает корреспондент haqqin.az, инцидент произошел в ноябре 2022 года в жилом массиве Хазар баглары в Сумгаите. Копенкина утром постучалась к соседу Айдыну Гасанову, и, когда тот открыл дверь, между ними вспыхнул конфликт. В результате взбешенная женщина ударила Гасанова в горло взятым с кухни ножом.

На суде обвиняемая признала свою вину. По ее словам, она была знакома с Гасановым около года, иногда проводила уборку в его доме: «Айдын жил один, я знала, что он наркоман. В тот день я постучалась к нему в дверь спросить, не нужно ли чего, а затем бросила пару камней на крышу, чтобы он открыл дверь. Спустя несколько минут Айдын открыл дверь, он был не в духе, начал оскорблять меня и сказал, что принимал наркотики. Из его руки действительно торчала игла. Я сказала ему зайти домой, чтобы соседи не увидели, и сама зашла за ним. Айдын продолжал меня оскорблять, поэтому я ударила его ножом. Затем испугалась, увидев кровь, приложила к его горлу полотенце, вывела во двор».

Подсудимая также рассказала, что в тот день была немного пьяна, и переживает из-за содеянного.

Затем выступил отец потерпевшего, который рассказал, что его сын жил в России, затем вернулся, работал маклером, подсел на наркотики. Он состоял на учете в наркодиспансере. По словам отца, он был знаком с Копенкиной, и требует для нее наказания.

Суд приговорил Копенкину к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.