В докладе, выдержки из которого приводит Deutsche Welle., отмечается, что это самый резкий рост с 2009 года: США, Китай и Россия - все увеличили свои военные расходы.

В 2023 году общемировые военные расходы выросли на 6,8% и достигли рекордного показателя $2,443 трлн, или 2,3% глобального ВВП, отмечается в опубликованном 22 апреля докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Топ-5 стран, которые тратят на оборону больше всего, остался таким же, как в 2022 году.

США — $916 млрд, или 3,4% национального ВВП. В 2022 году — $877 млрд, или 3,5% ВВП.

Китай — $296 млрд, или 1,7% ВВП. В 2022 году — $292 млрд, или те же 1,7% ВВП.

Россия — $109 млрд, или 5,9% ВВП. В 2022 году — $86,4 млрд, или 4,1% ВВП.

Индия — $83,6 млрд, или 2,4% ВВП. В 2022 году — $81,4 млрд, или также 2,4% ВВП.

Саудовская Аравия — $75,8 млрд, или 7,1% ВВП. В 2022 году — $75 млрд, или 7,4% ВВП.

Впервые с 2009 года военные расходы увеличились во всех пяти географических регионах, определенных SIPRI, значительнее всего в Европе, Азии, Океании и на Ближнем Востоке.

В 2023 году военные расходы России увеличились на 24%, составив, по оценкам, 109 млрд долларов, это на 57% больше, чем в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым. В 2023-м оборонные ассигнования РФ достигли 16% расходной части госбюджета, или 5,9% ВВП.

Украина на восьмом месте в мире по военным расходам, которые в прошлом году выросли на 51% - до 64,8 млрд долларов (37% ВВП страны и 58% госрасходов).

Расходы Киева на военные нужды в 2023 году составили 59% от российских расходов на оборону. При этом в течение года Украина также получила военную помощь не менее чем на 35 млрд долларов, в том числе 25,4 млрд - от США. В сумме эта помощь и собственные военные расходы Украины были эквивалентны примерно 91% военных расходов РФ.

В 2023 году на НАТО, в составе которой на тот момент была 31 страна, пришлось 1,341 трлн долларов военных расходов - это 55% от всех мировых. Оборонный бюджет США увеличился на 2,3% - до 916 млрд или 68% от общих военных расходов государств-членов альянса. В прошлом году большинство его европейских участников также повысили свои военные расходы, их доля в совокупном бюджете достигла 28% - самый высокий показатель за десятилетие. Остальные 4% приходятся на Канаду и Турцию. Среди европейских государств с 2022 по 2023 год сильнее всего нарастила свои военные расходы Польша - на 75%, до отметки в 31,6 млрд. Это 14-й по размеру оборонный бюджет в мире.

Китай, второй в мире по размеру военного бюджета, в прошлом году профинансировал его на 296 млрд долларов, что на 6,0% больше, чем годом ранее. Расходы на оборону в КНР растут 29-й год подряд. На долю Пекина приходится половина совокупных военных расходов в Азии и Океании. Некоторые соседи Китая связали рост своих собственных расходов на оборону с увеличением таковых Пекином.

Япония выделила на свою армию 50,2 миллиарда долларов, это на 11% больше, чем в 2022 году. Военные расходы Тайваня также поднялись на 11% - до 16,6 млрд долларов.

По оценкам аналитиков SIPRI, общие военные расходы на Ближнем Востоке в 2023 году увеличились на 9,0% - до 200 млрд долларов. Это самый высокий годовой темп роста в регионе за последнее десятилетие. Оборонный бюджет Израиля - второй по размеру на Ближнем Востоке после Саудовской Аравии - вырос на 24%, составив 27,5 млрд долларов. Это было главным образом обусловлено крупномасштабным наступлением израильтян в секторе Газа в ответ на нападение террористов ХАМАС на юг Израиля в октябре 2023 года.

Иран, обострение конфликта которого с Израилем вызывает все больше опасений, с 10,3 млрд долларов на четвертом месте на Ближнем Востоке по расходам на оборону. По имеющимся данным, доля в его военном бюджете средств, выделяемых Корпусу стражей исламской революции (КСИР), выросла в период с 2019 по 2023 год с 27% до 37%.