Иран ужесточает контроль за ношением хиджаба

Командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране Хасан Хасанзаде объявил о создании новой правоохранительной структуры по вопросам соблюдения строгого дресс-кода для женщин.

«Радио Свобода» сообщает, что сотрудники этой службы прошли специальную подготовку, чтобы в дальнейшем обеспечивать, в частности, ношение женщинами хиджаба в общественных местах «более ответственным образом».

Объявление последовало за информацией о том, что власти Ирана в последние дни усилили проверки на соответствие морали.

Некоторые относительно умеренные иранские законодатели поставили под сомнение необходимость ужесточения режима в нынешних обстоятельствах, в том числе с учетом напряженности из-за военной конфронтации в регионе. Однако руководство Министерства внутренних дел Ирана новые меры и недавние рейды по соблюдению дресс-кода поддержало, подчеркнув, что все это делается «в рамках закона».