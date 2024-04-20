«Мир» придет и в Иран

Планы по интеграции российских платежных карт «Мир» с иранской системой Shetab переходят в активную фазу, готовится запуск пилотного проекта. Об этом рассказал торговый атташе посольства Ирана в РФ Рахими Мохсен.

Участники рынка оценивают, что на запуск потребуется от 3 до 6 месяцев.

В 2023 году турпоток из России в Иран составил всего 10,7 тыс. человек. Товарооборот с Ираном в 2023 году достиг $4 млрд, из них экспорт из РФ составил $2,7 млрд.