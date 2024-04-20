Столтенберг о задержке помощи для Украины

Одобрение Палатой представителей Соединенных Штатов Америки (США) пакета помощи Украине не состоялось слишком поздно. В то же время промедление имело последствия, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала MSNBC.

«Еще не поздно, но, конечно, задержка имела реальные последствия», - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, прибудет ли помощь США вовремя, чтобы изменить ситуацию.

В течение последних месяцев, как отметил генеральный секретарь, враг на отдельных участках фронта имел преимущество над Украиной из-за ее отставания в вооружении.

«Но еще не поздно. Украинцы продемонстрировали огромное мастерство в защите своей страны. Мы должны помнить, с чего мы начинали в начале этой войны», - добавил генеральный секретарь, припомнив прогнозы «экспертов» о захвате Киева «за три дня».

Генсек отметил, что с начала полномасштабной войны Украина освободила 50% оккупированных врагом территорий.

«Они (украинцы) способны сбивать российские ракеты и наносить глубокие удары, а также открыли коридор в Черном море. Поэтому при условии, что если мы предоставим оружие, то украинцы победят», - заявил Столтенберг.