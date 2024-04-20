В Польше могли разместить ядерное оружие

Польские власти неоднократно обсуждали с США возможность размещения в республике их ядерного оружия (ЯО) в рамках программы НАТО Nuclear Sharing и выражали готовность к этому в случае необходимости. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt.

"Это стало темой польско-американских переговоров с некоторых пор. Я на эту тему уже разговаривал [с американскими партнерами] несколько раз. Не скрою, что, когда меня спрашивали [о размещении в Польше ядерных боеголовок], я сообщал о нашей готовности к этому", - отметил Дуда.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в интервью газете Rzeczpospolita ушел от ответа на вопрос журналиста, собирается ли Варшава заключить с Вашингтоном соглашение о размещении ядерного оружия на своей территории в рамках программы Nuclear Sharing, отметив, что ядерный зонтик НАТО распространяется и на Польшу.

Прежде ее власти выразили такое желание. Тем не менее в сентябре 2023 года Дуда заявил, что польское руководство пока не продвинулось в своем стремлении разместить в стране ядерное оружие.