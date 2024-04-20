Снаряды на 200 млн для Украины

Брюссель поддерживает так называемую чешскую инициативу и объявляет о выделении 200 млн евро на закупку снарядов Киеву, заявила глава МИД страны Аджа Лябиб на встрече глав МИД ЕС в Люксембурге.

«Я буду выступать за то, чтобы мы направили еще много миллионов евро, поскольку, хотя мы и вкладываемся в восстановление Украины, сейчас более важно усилить ее военную систему и помешать России наступать и продвигаться ближе к Европе», — сказала дипломат.

В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры «будут искать системы ПВО и боеприпасы для Украины».

Кроме того, он рассказал, что планируется обсудить санкции против иранских производителей ракет и беспилотников.