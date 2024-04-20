Турки не пустили россиянина в Мексику

Туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт турецкой авиакомпании Turkish Airlines, в результате чего он потерял 430 тысяч рублей, пишут российские СМИ.

Как рассказал мужчина по имени Глеб, в эту пятницу он вылетел бортом Turkish Аirlines из Санкт-Петербурга в Канкун с пересадкой в Стамбуле. Он планировал попасть на концерт певицы Мадонны и отдохнуть в Мексике.

По его словам, проблемы начались перед посадкой на самолет до Мексики. Сотрудница аэропорта, увидев у Глеба российский паспорт, как сообщается, перечеркнула черной ручкой штрихкод, а затем на паспортном контроле отказала мужчине в посадке на самолет, хотя у него были на руках обратные билеты и бронь в отеле.

По словам Глеба, помимо него, в посадке на борт было отказано еще нескольким россиянам.

В конце концов сотрудники Turkish Airlines решать ситуацию с билетами отказались и предложили Глебу купить билет домой за 600 долларов.