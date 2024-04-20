Cпециалист Минздрава рассказал, что такое язвенная болезнь и как с ней бороться

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Завотделом Научно-хирургического центра имени акад. М.А. Топчубашева Министерства здравоохранения Эльбрус Рустамов заявил, что для того, чтобы избавиться от язвенной болезни, необходимо соблюдать диету, отказаться от вредных привычек и вовремя обращаться к врачу.

- Эльбрус муаллим, в начале беседы хотелось бы узнать, что такое язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки? – Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки — это хроническое заболевание, проявляющееся дефектом в слизистой оболочке (язвы) или двенадцатиперстной кишки и широко распространенное среди заболеваний органов пищеварения. Язва желудка возникает в возрасте 50-60 лет, а язва двенадцатиперстной кишки - в 30-40 лет. - Как возникает язвенная болезнь? - Возникновение язвенной болезни происходит в результате воздействия многих факторов. К ним относятся нарушения секреции желудочного сока, накопительной и опорожняющей функции, кровоснабжения, нервно-гуморальной регуляции рецепторов слизистой оболочки и другие факторы. Непосредственное образование язвы происходит в результате нарушения баланса между «агрессивными» факторами и «защитными» факторами, воздействующими на желудок. В результате этого нарушается кровообращение тканей, снижается устойчивость слизистой оболочки к воздействию кислого желудочного сока, на определенном участке происходит повреждение слизистой оболочки и образуется язва. Важную роль в образовании язв играет бактерия Helicobacter pylori. Эта бактерия встречается у 50-80% людей. Однако не у всех людей, у которых в желудке есть данный микроб, развиваются язвы. Здесь учитываются и играют важную роль как генетические особенности, так и режим питания, стрессовые факторы, вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, использование некоторых медицинских препаратов и др.

- Как протекает язвенная болезнь и каковы ее симптомы? - Течение заболевания напоминает гастрит. Главный признак при язве желудка — боль. Болевые приступы возникают несколько раз в год, чаще всего весной и осенью, и длятся в среднем до месяца. Если вовремя не начать лечение, то боль может стать постоянной. Симптомы язвенной болезни зависят от локализации, размера и степени тяжести язвы. Во время заболевания возникают характерные боли в области желудка и эти боли отдают в спину. Существует прямая связь между возникновением боли и приемом пищи. Различают ранние, поздние боли и так называемые «голодные» боли. Ранние боли возникают через 1 час после приема пищи и уменьшаются в зависимости от характера перехода содержимого желудка в следующий отдел пищеварительного тракта. Поздние боли возникают через 2 часа после приема пищи, а «голодные» боли возникают значительно позже (6-7 часов после приема пищи) и обычно проходят после приема пищи. Утренние боли более характерны для язвенной болезни желудка, а боли в ночное время - для язв двенадцатиперстной кишки. Помимо боли, при язвенной болезни могут наблюдаться изжога, тошнота, отрыжка, рвота и запор.