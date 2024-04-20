Президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в Пакистан с трехдневным официальным визитом, который продлится с 22 по 24 апреля. Об этом сообщает агентство IRNA.

Отмечается, что в аэропорту Нур-Хан его встретил федеральный министр жилищного строительства и общественных работ Пакистана Риаз Хуссейн Пирзада. Раиси сопровождают его супруга и высокопоставленная делегация, включая главу МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана и других членов правительства, а также представителей бизнеса.

Агентство отмечает, что этот визит стал первым после возникшей напряженности между странами 16 января. Ожидается обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и безопасности на границах двух стран.