В соответствии с планом подготовки на текущий год в подразделениях ПВО были проведены тактические учения с боевой стрельбой, сообщили в Минобороны.

Перед практическими стрельбами до сведения личного состава были доведены правила безопасности, разъяснены цель учений и условия стрельбы.

В ходе учений экипажами успешно выполнены задачи по приведению переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла-С» в состояние боевой готовности и нейтрализации воздушных целей условного противника.

В азербайджанской армии продолжаются учения с целью дальнейшего повышения боеготовности подразделений и индивидуального профессионализма военнослужащих.