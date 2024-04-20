Глава военной разведки Израиля подал в отставку

Глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля (АМАН) генерал-майор Аарон Халива подал рапорт об уходе со службы в связи с ответственностью, которую он несет за события 7 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

Министр обороны и начальник Генштаба ЦАХАЛ удовлетворили его просьбу: он покинет свою должность, как только ему будет найдена замена.

Халива станет первым высокопоставленным чиновником, ушедшим в отставку по итогам провала, сделавшего возможным нападение ХАМАС 7 октября. Он взял на себя ответственность за «провал разведки» через полторы недели после начала войны, когда заявил: «АМАН под моим руководством не сумел предупредить о террористическом нападении ХАМАС. Мы не смогли выполнить свою главную миссию, и как глава разведки я несу за это ответственность».