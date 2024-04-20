Россия опять запугивает Запад

Западные страны «опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями». Об этом говорится в видеообращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам Московской конференции по нераспространению.

«Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России стратегическое поражение, готовы и далее сдерживать нашу страну до последнего украинца. При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», - сказал Лавров.

По его словам, «особое беспокойство» вызывает тот факт, что «именно тройка западных ядерных государств - в числе ключевых спонсоров преступного киевского режима, главных инициаторов различных провокационных шагов»: «Видим в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности».