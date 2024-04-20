США вдохновили Европу помочь Украине

Одобрение Палатой представителей Конгресса США помощи в размере более 60 млрд долларов дает спасательный круг Украине. В Европе готовятся внести свой вклад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В статье отмечается, что для Европы, которая оказала помощь в размере 150 млрд евро, следующим шагом будут удовлетворение требований по усилению противовоздушной защиты и выработке решений по использованию замороженных российских активов.

"Европа "близка к политическому соглашению" об использовании сборов на непредвиденные доходы от этих активов, первый сбор будет сделан 1 июля", - приводит издание слова министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема.

Министры иностранных дел стран блока обсудят Украину на встрече 22 апреля. К министрам присоединятся их коллеги из министерств обороны на переговорах, а также министры иностранных дел и обороны Украины.