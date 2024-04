НАТО довольна Азербайджаном

НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина разместил в соцсети "Х".

"Мы приветствуем договоренность между Азербайджаном и Арменией по Алматинской декларации 1991 года как базовый документ для делимитации границы. Признание территориальной целостности обеих стран является основным принципом. Как отметил в ходе своего визита в регион генеральный секретарь Йенс Столтенберг, НАТО поддерживает усилия по нормализации", - подчеркнул Коломина.

Welcome the agreement between 🇦🇲 & 🇦🇿 on the 1991 Almaty declaration as the basis for border delimitation. Recognition of territorial integrity of both is a key principle. As SG @jensstoltenberg stated in his trip to the region #NATO strongly supports the normalisation efforts