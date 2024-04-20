ОДКБ: Карабах – это дело Азербайджана

Баку располагает собственными силами для обеспечения безопасности в Карабахе. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Что касается присутствия российских миротворцев в Карабахе: в настоящее время это территория Азербайджанской Республики, располагающей собственными силами для обеспечения безопасности и, очевидно, этот вопрос решается не в одностороннем порядке.

Полагаю, в большей степени стабильность в регионе зависит от перспектив подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - отметил он, комментируя вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.