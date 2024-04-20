В Германии задержали шпионов, работающих на Китай

Германские правоохранительные органы задержали трех граждан ФРГ по подозрению в связях со спецслужбами Китая. Об этом сообщила Генеральная прокуратура страны, передают СМИ.

Отмечается, что были проведены обыски в их домах и на рабочих местах задержанных – Хервига Ф., Ины Ф. и Томаса Р.

Обвинение полагает, что подозреваемые якобы сотрудничали с разведкой КНР до июня 2022 года, а также нарушили Закон о внешней торговле. По версии германской Генпрокуратуры, один из задержанных "собирал в ФРГ информацию об инновационных технологиях, которые можно использовать в военном деле".