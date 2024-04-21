Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с иракским коллегой Абдулом Латифом Рашидом в Багдаде. Как сообщает Anadolu, переговоры прошли в резиденции «Багдадский дворец» в закрытом для прессы режиме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Ирак. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что в ходе визита в Ирак турецкого лидера сопровождают глава МИД Хакан Фидан, глава МВД Али Ерликая, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр торговли Омер Болат, министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу, министр сельского и лесного хозяйства Ибрахим Юмаклы, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр промышленности и технологии Мехмет Фатих Каджыр, глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

В рамках однодневного визита Эрдоган проведет встречи с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом и премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани.

По итогам встречи лидеров Турции и Ирака состоится совместная пресс-конференция и церемония подписания двусторонних соглашений.

Эрдоган в рамках визита также посетит город Эрбиль.