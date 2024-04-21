Пашиняну предложили лично обсудить вывод российской базы с Путиным

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в краткосрочной перспективе смогут лично обсудить в том числе вывод 102-й военной базы из Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос про базу, дислоцированную в Гюмри, Песков сказал, что никаких сигналов от Еревана, касающихся вывода российской военной базы из Армении, не было.

"Опять же никаких сигналов на этот счет не было. Мы ожидаем, что уже в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьер-министру Пашиняну представится возможность обсудить эти и при необходимости другие актуальные вопросы лично", - сказал Песков.