В Германии призывают к запрету сельхозпродукции из России и Беларуси

В Бундестаге призвали ужесточить санкции в отношении сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси. Об этом информирует РБК-Украина.

«Мы в Германии и Европе не зависим от российского зерна», - заявил пресс-секретарь парламентской группы по сельскохозяйственной политике Альберт Штегеманн.

По его словам, президент РФ Владимир Путин использует экспорт для финансирования российской военной экономики.

«Этому необходимо помешать. Повышения тарифов на российское зерно недостаточно», - заявил Штегеманн.