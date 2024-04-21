Башкан Гагаузии из Москвы отправится в Турцию

Башкан Гагаузского автономного территориального образования Молдовы Евгения Гуцул заявила, что после визита в Москву намерена до возвращения на родину посетить Турцию.

«Пока не могу сказать, когда назад домой. У меня еще есть мероприятия, встречи в Турции», - цитирует ее ТАСС.

Гуцул ранее прибыла в Москву в третий раз за весну. В воскресенье она приняла участие в съезде ряда молдавских пророссийских оппозиционных партий, на котором было объявлено о создании политического блока «Победа».