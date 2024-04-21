Нетаньяху посоветовали уйти

Глава израильской оппозиции Яир Лапид поприветствовал решение главы Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля (АМАН) генерал-майора Аарона Халивы уйти в отставку. Об этом пишут израильские СМИ.

По словам главы партии "Еш Атид", вместе с властью приходит и тяжелая ответственность.

«Отставка главы АМАН оправдана. Было бы кстати, если премьер-министр Нетаньяху сделал то же самое», - считает Лапид.

Ранее сообщалось, что глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля (АМАН) генерал-майор Аарон Халива подал рапорт об уходе со службы в связи с ответственностью, которую он несет за события 7 октября.