Кадырову поставили страшный диагноз

В 2019 году врачи поставили главе Чечни Рамзану Кадырову диагноз «некроз поджелудочной железы», из-за чего он начал брать отпуска в связи с «временной нетрудоспособностью» и пропускать важные политические мероприятия, пишут оппозиционные российские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Кадыров сильно похудел в 2019 году, а это является главным признаком активно развивающегося панкреонекроза - мучительно протекающего и плохо поддающегося лечению заболевания с высокой степенью летальности. В том же году глава Чечни минимум два раза в год начал проходить регулярные, в том числе и хирургические, процедуры в ЦКБ Управделами президента РФ.

В сентябре 2023 года у Рамзана Кадырова произошел «предсказуемый кризис» болезни, из-за чего он был госпитализирован в Центральную клиническую больницу с острой легочной недостаточностью, говорят источники.

Этому, по данным источников издания в ЦКБ Управделами президента, предшествовала передозировка транквилизатора «Дормикум», который обычно используется, чтобы успокоить пациентов перед операцией. Препарат оказывает седативное и снотворное действие, а также анксиолитическое, противосудорожное и центральное миорелаксирующее действие. Кадыров использовал «Дормикум» из-за сильных болей, бессонницы и повышенной тревожности.

Результаты МРТ мозга Кадырова привели его близких «в подавленное состояние». Один из источников издания, близкий к соратнику главы Чечни, депутату Госдумы Адаму Делимханову, интерпретировал реакцию родных Кадырова на диагноз врачей так: «Прежнего лидера уже не будет, болезнь будет серьезно (на него) влиять. Даже в том случае, если он сейчас и оправится, он будет уже ни живым, ни мертвым».

После появившихся слухов о плохом состоянии здоровья Кадырова его пиарщики запустили «мощную пиар-кампанию федерального уровня», чтобы отвлечь внимание общества от данной темы. В ней задействовали «топовых российских политиков», в том числе Владимира Путина, который проводил встречи с главой Чечни четыре раза в 2023 году, а также руководителя Росгвардии Виктора Золотова и министра МЧС Александра Куренкова.

Именно федеральные пиарщики согласовали с президентской администрацией публикацию видео избиения Никиты Журавеля, чтобы сбить «фокус общественного внимания» с темы проблем со здоровьем Кадырова, отмечают журналисты. После этого была запущена «долгоиграющая провокационная тема» с награждениями сына главы Чечни различными званиями и орденами «как главного защитника ислама в России». В итоге пиарщикам удалось добиться своего и о самочувствии Кадырова общество действительно вскоре забыло.

Не забыли о нем, однако, в Кремле. По информации источников, в администрации президента решили найти Кадырову замену и, скорее всего, уже определились с преемником: им может стать командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Ранее Путин подписал указ о назначении Алаудинова заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Это назначение станет трамплином в «будущей грандиозной карьере Апти Алаудинова», говорят источники, подчеркивая, что Кадыров не сможет продолжать занимать свой пост по состоянию здоровья.