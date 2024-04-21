Кто останется на посту после перестановок в Турции?

Только три действующих члена Кабинета министров Турции гарантированно сохранят свои посты в случае вероятных перестановок в правительстве. Об этом сообщил телеканал TGRT со ссылкой на источники в политических кругах.

Отмечается, что перед принятием конкретных решений по изменению состава Кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести значительные перестановки в правящей Партии справедливости и развития (ПСР), причем как в центральном аппарате, так и на региональном уровне. Могут произойти замены чиновников в муниципалитетах и управах, которые находятся под управлением функционеров ПСР.

Изменится и состав руководящего костяка партии, в том числе в команде, отвечающей за работу предвыборного штаба.

Эти изменения, как ожидается, начнутся в ближайшее время и будут реализованы до съезда ПСР, на котором пройдут выборы председателя. Эрдоган, как ожидается, вновь выдвинет свою кандидатуру. Съезд должен пройти в октябре, однако существуют неподтвержденные слухи, что он может состояться ранее во внеочередном формате.

В ближайшей повестке дня будет и смена состава правительства. О том, кто из министров может потерять пост, пока четкой информации или предположений нет. TGRT отмечает, что только три министра гарантированно останутся. Остальные руководители ведомств не застрахованы от замены. О каких трех министрах идет речь, телеканал не уточняет.