Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 14:59

Итак, Грузия готовится к длительному противостоянию между властью и... Чуть не написал «оппозицией», хотя на самом деле, оппозиция, как политический фактор, играет в противостоянии действующей власти минимальную роль. Настолько, что вся тяжесть борьбы легла на политически активную, самоорганизованную грузинскую молодежь и студенчество. Короче, оппозиция выступает скорее как номинальный фактор, который не вносит реальный вклад в усиление волны протеста.

Общественность полна решимости не допустить принятия «Закона о прозрачности иностранного влияния», или попросту закона об иноагентах, который в Грузии называют исключительно «русским законом». Что же касается власти, то в ее действиях пока не просматривается не только готовности отказаться от сомнительной законодательной инициативы, но даже желания вступить в диалог со своими политическими противниками. Поскольку для «Грузинской мечты» все они враги, сатанисты, геи и предатели, так что говорить с ними не о чем. Публично объявляя своим главным врагом молодежь, «Грузинскую мечту» ничуть не волнует будущее страны. Главное для нее – это сохранение власти. И если для достижения этой цели понадобится оставить Грузию без молодого поколения, так и черт с ними! Что, уедут в Европу и Америку? И пусть себе едут! Землю же они с собой не заберут… Тема эта настолько многослойная, что для простоты и удобства ваш покорный слуга решил проанализировать ее в виде ответов на вопросы, вызываемые ситуацией в Грузии. Итак…

Почему это важно? Вовсе не потому, что закон какой-то слишком уж драконовский и беспрецедентный. Схожие законы есть в США, Австралии, Израиле, принять их готовится также Евросоюз… Если разобраться, то, на первый взгляд, в самом тексте «русского закона» нет ничего ужасного. Но ведь мы с вами - люди советские, то есть исторически наученные читать между строк. И лишь тогда становится очевидно, что в системе мониторинга потенциальных «агентов» предусмотрен полный набор законодательных инструментов, позволяющий задавить проверками и штрафами любую неугодную организацию. Поскольку нигде конкретно не сказано, сколько времени может продолжаться «проверка на лояльность», а также что в ее процессе власти можно, а чего – нельзя. Так вот, грузинский закон об иноагентах - это не кувалда, которая прибьет мгновенно, а топкое болото, способное утянуть на дно кого угодно, причем медленно и не спеша… При чем тут Запад? При том, что народ Грузии стремится к членству в ЕС, и в последние месяцы это уже не просто теоретическая перспектива, а вполне реальная, хоть и сложная и длительная по выполнению задача. Так вот, все более или менее крупные европейские лидеры однозначно заявляют: в случае, если этот закон будет принят в его нынешнем виде, то Грузия может забыть о вступлении в Евросоюз. Тем временем «Грузинская мечта» не перестает объяснять своим сторонникам, что этот нарратив высосан из пальца политических врагов Грузии, что закон об иноагентах совершенно европейский и никак не препятствует перспективам страны стать полноправным членом ЕС.

Впрочем, они могут говорить сколько угодно и что угодно. Но желаемое от этого все равно не становится действительностью. Следует понимать, что в таком принципиальном вопросе, как принятие в Европейский союз той или иной страны, мнение Шарля Мишеля, Олафа Шольца или Эммануэля Макрона на несколько порядков важнее, чем точка зрения Бидзины Иванишвили и Ираклия Кобахидзе. Хочу напомнить, что уже более тридцати лет Грузия стремится стать частью европейского сообщества, что ради достижения этой цели моей стране пришлось пережить войны и тяжелейшие катаклизмы, заплатить тысячами жизней своих соотечественников… И что? Все это надо пустить коту под хвост только потому, что какой-то олигарх хочет контролировать все без исключения и вечно сидеть в «дамках»? Масла в огонь народного негодования подливает совершенно запредельная антизападная кампания, больше напоминающая пропагандистскую истерию. Этой кампанией, в которую вовлечены все ресурсы «Грузинской мечты», от ведущих политических деятелей до проплаченных экспертов, власть пытается вбить в коллективное сознание людей, что Запад хочет втянуть миролюбивую Грузию в полномасштабную войну, что против нас действует западная партия войны, что всех грузин поголовно хотят лишить православия и сделать геями и транссексуалами... Замечу, что все это происходит не где-нибудь, а в Грузии - вероятно, самой прозападной из всех бывших республик Советского Союза, и уж точно самой проукраинской в мире...

Зачем это нужно власти? Вопрос на миллион долларов, вразумительный и логичный ответ на который никто пока не нашел. Лично я могу объяснить это весенним обострением действующей власти. Мотивы, по которым Бидзина Иванишвили решил в предвыборный период нарушить общественное спокойствие и пуститься в довольно рискованное предприятие, связанное с принятием «русского закона», носят сугубо личный характер. Иванишвили заработал в России 6 миллиардов долларов, он не просто чувствует себя в этой стране как дома, он также был вхож в высочайшие коридоры кремлевской власти. А тут в марте 2023 года какие-то тбилисские мальчишки и девчонки вынуждают его отказаться от принятия закона об иноагентах. Неслыханная наглость! Как они посмели, эти нищеброды из семей, в которых зарплата в 1 000 долларов считается пределом мечтаний?! После чего дальнейшая логика властей была уже вполне предсказуемой – не сумев купить молодежь, они решили ее задавить. И началось…

Каковы действия и планы противников закона? Поскольку на данный момент «русский закон» в парламенте Грузии не обсуждается, крупные акции на время свернуты. Митингуют, в основном, по несколько тысяч молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, которые своими шествиями и перформансами как бы напоминают властям, что «еще не вечер». Цель этих акций - сохранить градус протестного движения, которое будет резко активизировано в период обсуждения законопроекта во втором и третьем чтениях, когда на улицы должны будут выйти десятки тысяч демонстрантов. Совершенно очевидно, что окончательное принятие закона об иноагентах, а также преодоление властями вето, которое однозначно наложит президент Грузии Саломе Зурабишвили, будут сопровождаться грандиозными акциями протеста и непременными расправами полиции над его участниками, которые еще больше усилят протестные настроения. Цель противников закона – победить в этой войне на истощение, навязанной властью. «Мы не устанем, они устанут раньше нас» - скандирует грузинская молодежь. Что делает и что может сделать власть? Сейчас власти Грузии заняты активной пропагандой – вывешивают на улицах плакаты, призывают поддержать принятие закона об иноагентах, шельмуют своих противников, словом, как я уже говорил, борются с поколением собственных детей... Параллельно «Грузинская мечта» готовится к мордобою на улицах, также надеясь, что противник устанет раньше. «Пусть себе ходят туда-сюда, - говорят «мечтатели». - Если они не могут ворваться в наши офисы и поотрывать нам головы, то какая тут вообще проблема? У нас свобода слова…» Среди рычагов противостояния демонстрантам, которые власть еще не задействовала, – вывод на улицы сторонников «Грузинской мечты», провоцирование гражданского противостояния, а также создание иллюзии, что большая часть грузинского народа на стороне власти. Я называю это «иллюзиями», поскольку большинство участников демонстраций в поддержку «Грузинской мечты» — это сотрудники госструктур, которых просто сажают в автобусы, везут в нужное место, после чего возвращают на рабочие места.

Каковы шансы? На мой взгляд, 50 на 50. В пользу власти играет то, что предстоящие акции протеста будут либо мирными, либо достаточно далеко от здания парламента Грузии. Как и раньше, молодежь вступит в рукопашную с силами спецназа, хотя неравенство сил очевидно, и демонстранты даже при большом желании не смогут взять верх над организованными силами общественного порядка. Таким образом, выход на первый взгляд простой – смотреть и ждать, пока все закончится естественным образом. То есть победой власти. Такой исход вполне возможен и, к сожалению, нельзя сказать, что это просто теория. Тем не менее определенные преимущества есть и у оппозиции (в широком смысле). Никто не боится полиции и спецназа, поскольку, чем больше они лютуют, тем больше народу выходит на улицы. Очевидно, что эскалация будет, а столкновения спецназа с митингующими примут постоянный характер. Вроде бы никакой проблемы для власти нет.