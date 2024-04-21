Начинается схватка за Грузию главная тема
Итак, Грузия готовится к длительному противостоянию между властью и...
Чуть не написал «оппозицией», хотя на самом деле, оппозиция, как политический фактор, играет в противостоянии действующей власти минимальную роль. Настолько, что вся тяжесть борьбы легла на политически активную, самоорганизованную грузинскую молодежь и студенчество.
Короче, оппозиция выступает скорее как номинальный фактор, который не вносит реальный вклад в усиление волны протеста.
Общественность полна решимости не допустить принятия «Закона о прозрачности иностранного влияния», или попросту закона об иноагентах, который в Грузии называют исключительно «русским законом».
Что же касается власти, то в ее действиях пока не просматривается не только готовности отказаться от сомнительной законодательной инициативы, но даже желания вступить в диалог со своими политическими противниками. Поскольку для «Грузинской мечты» все они враги, сатанисты, геи и предатели, так что говорить с ними не о чем.
Публично объявляя своим главным врагом молодежь, «Грузинскую мечту» ничуть не волнует будущее страны. Главное для нее – это сохранение власти. И если для достижения этой цели понадобится оставить Грузию без молодого поколения, так и черт с ними! Что, уедут в Европу и Америку? И пусть себе едут! Землю же они с собой не заберут…
Тема эта настолько многослойная, что для простоты и удобства ваш покорный слуга решил проанализировать ее в виде ответов на вопросы, вызываемые ситуацией в Грузии.
Итак…
Почему это важно?
Вовсе не потому, что закон какой-то слишком уж драконовский и беспрецедентный. Схожие законы есть в США, Австралии, Израиле, принять их готовится также Евросоюз…
Если разобраться, то, на первый взгляд, в самом тексте «русского закона» нет ничего ужасного. Но ведь мы с вами - люди советские, то есть исторически наученные читать между строк. И лишь тогда становится очевидно, что в системе мониторинга потенциальных «агентов» предусмотрен полный набор законодательных инструментов, позволяющий задавить проверками и штрафами любую неугодную организацию. Поскольку нигде конкретно не сказано, сколько времени может продолжаться «проверка на лояльность», а также что в ее процессе власти можно, а чего – нельзя.
Так вот, грузинский закон об иноагентах - это не кувалда, которая прибьет мгновенно, а топкое болото, способное утянуть на дно кого угодно, причем медленно и не спеша…
При чем тут Запад?
При том, что народ Грузии стремится к членству в ЕС, и в последние месяцы это уже не просто теоретическая перспектива, а вполне реальная, хоть и сложная и длительная по выполнению задача. Так вот, все более или менее крупные европейские лидеры однозначно заявляют: в случае, если этот закон будет принят в его нынешнем виде, то Грузия может забыть о вступлении в Евросоюз.
Тем временем «Грузинская мечта» не перестает объяснять своим сторонникам, что этот нарратив высосан из пальца политических врагов Грузии, что закон об иноагентах совершенно европейский и никак не препятствует перспективам страны стать полноправным членом ЕС.
Впрочем, они могут говорить сколько угодно и что угодно. Но желаемое от этого все равно не становится действительностью. Следует понимать, что в таком принципиальном вопросе, как принятие в Европейский союз той или иной страны, мнение Шарля Мишеля, Олафа Шольца или Эммануэля Макрона на несколько порядков важнее, чем точка зрения Бидзины Иванишвили и Ираклия Кобахидзе.
Хочу напомнить, что уже более тридцати лет Грузия стремится стать частью европейского сообщества, что ради достижения этой цели моей стране пришлось пережить войны и тяжелейшие катаклизмы, заплатить тысячами жизней своих соотечественников…
И что?
Все это надо пустить коту под хвост только потому, что какой-то олигарх хочет контролировать все без исключения и вечно сидеть в «дамках»?
Масла в огонь народного негодования подливает совершенно запредельная антизападная кампания, больше напоминающая пропагандистскую истерию. Этой кампанией, в которую вовлечены все ресурсы «Грузинской мечты», от ведущих политических деятелей до проплаченных экспертов, власть пытается вбить в коллективное сознание людей, что Запад хочет втянуть миролюбивую Грузию в полномасштабную войну, что против нас действует западная партия войны, что всех грузин поголовно хотят лишить православия и сделать геями и транссексуалами...
Замечу, что все это происходит не где-нибудь, а в Грузии - вероятно, самой прозападной из всех бывших республик Советского Союза, и уж точно самой проукраинской в мире...
Зачем это нужно власти?
Вопрос на миллион долларов, вразумительный и логичный ответ на который никто пока не нашел. Лично я могу объяснить это весенним обострением действующей власти.
Мотивы, по которым Бидзина Иванишвили решил в предвыборный период нарушить общественное спокойствие и пуститься в довольно рискованное предприятие, связанное с принятием «русского закона», носят сугубо личный характер.
Иванишвили заработал в России 6 миллиардов долларов, он не просто чувствует себя в этой стране как дома, он также был вхож в высочайшие коридоры кремлевской власти. А тут в марте 2023 года какие-то тбилисские мальчишки и девчонки вынуждают его отказаться от принятия закона об иноагентах.
Неслыханная наглость! Как они посмели, эти нищеброды из семей, в которых зарплата в 1 000 долларов считается пределом мечтаний?! После чего дальнейшая логика властей была уже вполне предсказуемой – не сумев купить молодежь, они решили ее задавить. И началось…
Каковы действия и планы противников закона?
Поскольку на данный момент «русский закон» в парламенте Грузии не обсуждается, крупные акции на время свернуты. Митингуют, в основном, по несколько тысяч молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, которые своими шествиями и перформансами как бы напоминают властям, что «еще не вечер». Цель этих акций - сохранить градус протестного движения, которое будет резко активизировано в период обсуждения законопроекта во втором и третьем чтениях, когда на улицы должны будут выйти десятки тысяч демонстрантов.
Совершенно очевидно, что окончательное принятие закона об иноагентах, а также преодоление властями вето, которое однозначно наложит президент Грузии Саломе Зурабишвили, будут сопровождаться грандиозными акциями протеста и непременными расправами полиции над его участниками, которые еще больше усилят протестные настроения. Цель противников закона – победить в этой войне на истощение, навязанной властью.
«Мы не устанем, они устанут раньше нас» - скандирует грузинская молодежь.
Что делает и что может сделать власть?
Сейчас власти Грузии заняты активной пропагандой – вывешивают на улицах плакаты, призывают поддержать принятие закона об иноагентах, шельмуют своих противников, словом, как я уже говорил, борются с поколением собственных детей...
Параллельно «Грузинская мечта» готовится к мордобою на улицах, также надеясь, что противник устанет раньше.
«Пусть себе ходят туда-сюда, - говорят «мечтатели». - Если они не могут ворваться в наши офисы и поотрывать нам головы, то какая тут вообще проблема? У нас свобода слова…»
Среди рычагов противостояния демонстрантам, которые власть еще не задействовала, – вывод на улицы сторонников «Грузинской мечты», провоцирование гражданского противостояния, а также создание иллюзии, что большая часть грузинского народа на стороне власти.
Я называю это «иллюзиями», поскольку большинство участников демонстраций в поддержку «Грузинской мечты» — это сотрудники госструктур, которых просто сажают в автобусы, везут в нужное место, после чего возвращают на рабочие места.
Каковы шансы?
На мой взгляд, 50 на 50.
В пользу власти играет то, что предстоящие акции протеста будут либо мирными, либо достаточно далеко от здания парламента Грузии. Как и раньше, молодежь вступит в рукопашную с силами спецназа, хотя неравенство сил очевидно, и демонстранты даже при большом желании не смогут взять верх над организованными силами общественного порядка.
Таким образом, выход на первый взгляд простой – смотреть и ждать, пока все закончится естественным образом. То есть победой власти.
Такой исход вполне возможен и, к сожалению, нельзя сказать, что это просто теория.
Тем не менее определенные преимущества есть и у оппозиции (в широком смысле). Никто не боится полиции и спецназа, поскольку, чем больше они лютуют, тем больше народу выходит на улицы.
Очевидно, что эскалация будет, а столкновения спецназа с митингующими примут постоянный характер. Вроде бы никакой проблемы для власти нет.
Однако силовой ресурс «Грузинской мечты» тоже не бесконечен. Спецназовцев по всей Грузии наберется от силы полторы тысячи. Плюс еще столько же полицейских. Вот, собственно, и все. Кто из них - митингующие или силовики - устанет первым, сказать трудно. Мировая история знает немало примеров того, как терпели крах самые людоедские режимы, когда кто-то один восклицал: «Да пропади оно пропадом!» и отказывался выполнять приказ.
Это может случиться завтра вечером, а может не случиться никогда.
Знаю лишь одно: если спецназ с полицией дрогнут, то одним только отзывом закона об иноагентах дело уже не обойдется. Тогда встанет другой вопрос: успеет ли добежать власть до вертолетов?
Увы, отсутствие идейных сторонников, а также постоянный акцент на временщиках и прихлебателях имеет свой минус – он весьма удобен, пока все хорошо. Но когда клюнет жареный петух, то со всей очевидностью выяснится, что лояльность, основанная на деньгах и чинопочитании, – самая неустойчивая из всех возможных.
Так что, как говорят в наших краях, будем посмотреть...