В Баку задержаны наркодилеры и торговцы оружием

Задержаны лица, подозреваемые в продаже оружия и наркотиков.

Согласно информации пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мер, проведенных на основе оперативной информации, которая поступила от сотрудников Управления полиции Насиминского района, задержан ранее судимый житель Баку Ровшан Фатуллаев (1965 г.р.).

У указанного лица был обнаружен и изъят автомат Калашникова, магазин для патронов и 11 патронов. По словам задержанного, оружие он держал при себе с намерением продать.

В ходе других операций, проведенных сотрудниками управления, задержаны Гадир Гусейнов (1998 г.р.), Назим Абилов (1967 г.р.) и Асиф Ягубалиев (1979 г.р.). У них было обнаружено в общей сложности четыре килограмма героина, метамфетамина и марихуаны.

Идет расследование.