Иран вновь намекает

Иран всегда подчеркивал, что ввод иностранных войск на Южный Кавказ не способствует установлению безопасности и стабильности и обеспечению интересов народов региона. Об этом сегодня в Тегеране заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

По его словам, безопасность Южного Кавказа является одним из важнейших приоритетов Ирана. Безопасность Южного Кавказа влияет на безопасность всего региона.

Канаани заявил, что стратегия Ирана заключается в «проведении переговоров и многостороннего диалога с использованием существующих механизмов» для разрешения разногласий и установления мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе: «Любой подход, направленный на усиление милитаризма на Южном Кавказе, осложнит ситуацию с безопасностью в регионе и нанесет вред мирному процессу в регионе, и Иран не примет такого. Страны региона не желают формировать механизмы, способствующие усложнению ситуации в регионе».