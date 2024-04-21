Мигранты не уедут жить в Лондон

Авиарейсы по отправке нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду начнут осуществляться к середине июля. Такую уверенность высказал на пресс-конференции премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Первый рейс отправится через 10-12 недель. Конечно, это позже, чем мы хотели бы, но мы всегда ясно заявляли о том, что все процедуры займут время", - заметил глава правительства, выступление которого показывал телеканал Sky News.

Он обвинил в задержках представителей оппозиционной Лейбористской партии в Палате лордов (верхней палате) британского парламента, которая уже несколько раз добавляла поправки в законопроект, возвращая его на рассмотрение в Палату общин (нижнюю палату).

Очередное голосование законодателей по этому вопросу намечено на понедельник, и Сунак пообещал, что депутаты будут находиться в парламенте в ночь на вторник столько, сколько нужно, чтобы принять билль.