Иран не хочет войны

В МИД Ирана заверили, что власти по-прежнему исходят из того, что стране не требуется ядерное оружие. Об этом сообщает агентство EFE.

"Ядерное оружие не фигурирует в иранской военной доктрине", — заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канаани.

Он подчеркнул, что Тегеран нацелен только на мирное использование атомной энергии.

Канаани также сказал, что атака на Израиль нужна была для сохранения региональной безопасности.

"Мы не заинтересованы в войне в регионе. Наш ответ Израилю заключался в сохранении региональной безопасности", - заключил он.