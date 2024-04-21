16:00

С 15 по 19 апреля 2024 года в Дюссельдорфе (Германия) прошла ведущая в мире выставка трубной промышленности Tube 2024. На этой выставке Азербайджан был представлен крупнейшей и передовой металлургической компанией Кавказа - ЗАО Baku Steel Company (далее – BSC). На выставке Tube 2024, где свои услуги и продукцию продемонстрировали более 2600 компаний из 60 стран мира, представители BSC представили информацию о продукции своей компании, а также о металлургическом секторе Азербайджана в целом и его перспективах.

Впервые выставка сопровождалась насыщенной программой лекций, презентаций, специальных шоу и цифровых экскурсий. Обсуждались такие темы, как экологически чистые металлы, водород, трубы, технологии резки и обработки, нержавеющая сталь и многое другое. Также была представлена информация о новостях и тенденциях в области новейших решений в направлении цифровизации. На выставке Tube 2024 эксперты многочисленных компаний-экспонентов представили стратегии устойчивого развития своих компаний и рассказали об уже достигнутых успехах в области декарбонизации. Они также обсудили с аудиторией пути к зеленой трансформации, энергетической и климатической политике.