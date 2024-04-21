Успешно продолжается разминирование территорий Азербайджана

Агентство Азербайджана по разминированию сообщает, что на освобожденных территориях с 15 по 21 апреля 2024 года было обнаружено и обезврежено 39 противотанковых, 12 противопехотных мин и 452 неразорвавшихся боеприпаса. Разминированы 1429,1 гектара территорий.

Отметим, что операции по разминированию осуществляли Агентство по разминированию, Минобороны, МЧС и Государственная пограничная служба.

Напомним, что на освобожденных территориях с 8 по 14 апреля обезврежена 1 противопехотная, 5 противотанковых мин и 725 неразорвавшихся боеприпасов.