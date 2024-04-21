В AzerGold рост объемов добычи

Закрытое акционерное общество AzerGold успешно выполнило операции по добыче и продаже в январе-марте 2024 года.

За указанный период ЗАО добыло 11.5 тыс. унций золота, 25.5 тыс. унций серебра. Таким образом, план по добыче золота за первые три месяца текущего года перевыполнен на 2%, а по добыче серебра – на 1%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года в золотодобыче достигнут рост на 58%, в добыче серебра – на 25%.

Также в течение первого квартала текущего года Акционерное Общество реализовало на местном и международном рынках 6.6 тыс. унций золота и 23.7 тыс. унций серебра, в результате чего в экономику страны было привлечено 25.2 млн манатов.

По состоянию на 1 апреля 2024 года общий доход, полученный ЗАО в результате реализации драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках, составил 1 млрд 213 млн 911 тыс. манатов. 1 млрд 158 млн 829 тыс. манатов из них составляют доходы от экспорта, а 55 млн 82 тыс. манатов – доходы от продаж на внутреннем рынке.

Отметим, что ЗАО AzerGold планирует добыть и реализовать в текущем году 70 тыс. унций золота. Это на 10% больше в добыче и на 3% больше в продажах по сравнению с показателями 2023 года.