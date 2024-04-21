Из России уходит крупнейший в мире производитель стройматериалов

Немецкий производитель строительных материалов Knauf собирается уйти из России после появления журналистского расследования о возможном участии компании в реконструкции временно оккупированного Мариуполя Донецкой области. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Merkur.de.

В пресс-релизе компании указано, что после более чем 30 лет работы в России группа Knauf решила избавиться от своего российского бизнеса "в свете текущих событий".

Однако пока остается непонятным, что именно стало причиной неожиданного выхода компании.

Компания "желает передать весь бизнес в России, включая добычу сырья, производство и продажу, местному руководству, чтобы сохранить рабочие места для более чем 4 000 сотрудников в будущем".

Соответствующее решение еще должно быть одобрено российскими властями. По данным СМИ, Knauf уже проинформировала Кремль.